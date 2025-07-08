Упрямый беглец: пограничники задержали украинца на 13-й попытке прорыва в ЕС

Как выяснилось, это была его тринадцатая попытка пересечения государственной границы вне установленного порядка.

Пограничный наряд, который осуществлял осмотр грузовиков, заметил неизвестного мужчину, который направлялся пешком в сторону Венгрии без документов. Впоследствии правоохранители установили, что задержанным является 19-летний житель Львова.

По словам парня, из-за сложного материального положения он решил искать лучших условий жизни в странах Европейского Союза. Поскольку не имел законных оснований для выезда за границу во время действия военного положения, он решил пересечь границу самостоятельно. Поездом добрался до Чопа, пешком прошел до пункта пропуска, перелез заградительный забор и попытался незамеченным пробраться в соседнее государство.

Предыдущие попытки незаконного пересечения границы этот же юноша совершал с ноября 2024 года - в частности, через участки границы с Молдовой, Словакией и Венгрией. Все они завершились неудачно.

Задержанный привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП - "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".