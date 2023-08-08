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Впервые в Украине. Пограничники посадили новейший российский дрон "Элерон Т-16" (видео)

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские защитники сегодня, 8 августа, на Харьковском направлении впервые посадили вражеский новейший дрон "Элерон Т-16".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Отмечается, что это сделала группа противодействия беспилотным летательным аппаратам 15 мобильного пограничного отряда.

Для этого она использовала обычную антидроновую пушку, которая успешно посадила одну из самых свежих российских разработок в семействе беспилотников "Элерон Т-16".

Фото: Пограничники и дрон (dpsu.gov.ua)

"Как говорится "аналогов нет", - сказал пограничник с псевдонимом "Слон".

Борьба с вражескими беспилотниками

Вчера украинские защитники обезвредили вражеский разведывательный дрон в районе Авдеевки (Донецкая область).

Также Вооруженные силы Украины в пятницу, 4 августа, уничтожили два вражеских дрона в двух областях.

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