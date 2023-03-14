Впервые за три года. Китай возобновляет выдачу всех типов виз

Такой шаг стал возможным на фоне отмены действовавших ранее острых ограничений в связи с пандемией COVID-19.Ожидается, что этот шаг даст экономике Китая новый импульс на фоне худшей за последнее десятилетие динамики роста ВВП.

Регионы в Китае, в которые ранее не требовались визы, вернутся к безвизовому въезду. В первую очередь, речь идет об острове Хайнань. Также будет возобновлен безвизовый въезд в южный производственный центр провинции Гуандун для иностранцев из Гонконга и Макао.

В МИД Китая также сообщили, что иностранцы, имеющие визы, выданные до 28 марта 2020 года, срок действия которых еще не истек, также смогут въехать в страну.

В 2022 году было совершено около 115 млн ​​трансграничных поездок в Китай и из него, на долю иностранцев пришлось около 4,5 млн визитов. Для сравнения, в 2019 году в Китае было совершено 670 млн поездок, из которых 97,7 млн визитов приходится на иностранцев.