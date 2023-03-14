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Впервые за три года. Китай возобновляет выдачу всех типов виз

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Пекин, Вторник 14 марта 2023 06:28
Впервые за три года. Китай возобновляет выдачу всех типов виз Фото: Китай возобновляет выдачу всех типов виз (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Департаменте консульских дел МИД Китая объявили, что с 15 марта возобновляется рассмотрение и выдача всех категорий виз иностранным гражданам для въезда в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Такой шаг стал возможным на фоне отмены действовавших ранее острых ограничений в связи с пандемией COVID-19.Ожидается, что этот шаг даст экономике Китая новый импульс на фоне худшей за последнее десятилетие динамики роста ВВП.

Регионы в Китае, в которые ранее не требовались визы, вернутся к безвизовому въезду. В первую очередь, речь идет об острове Хайнань. Также будет возобновлен безвизовый въезд в южный производственный центр провинции Гуандун для иностранцев из Гонконга и Макао.

В МИД Китая также сообщили, что иностранцы, имеющие визы, выданные до 28 марта 2020 года, срок действия которых еще не истек, также смогут въехать в страну.

В 2022 году было совершено около 115 млн ​​трансграничных поездок в Китай и из него, на долю иностранцев пришлось около 4,5 млн визитов. Для сравнения, в 2019 году в Китае было совершено 670 млн поездок, из которых 97,7 млн визитов приходится на иностранцев.

Напомним, в декабре прошлого года Китай объявил об ослаблении COVID-ограничений и карантина. Это были первые радикальные изменения с начала всей пандемии коронавируса.

Также сообщалось, что в ноябре 2022 года по всему Китаю прокатилась волна протестов против коронавирусных ограничений. Это стало самым большим проявлением общественного недовольства с момента прихода Си Цзиньпина к власти в 2012 году.

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