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Впервые за три года. Группа китайских чиновников посетила Тайвань

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Воскресенье 19 февраля 2023 02:36
Впервые за три года. Группа китайских чиновников посетила Тайвань Фото: группа китайских чиновников посетила Тайвань (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Группа китайских официальных лиц прибыла на Тайвань в субботу с первым визитом за три года после начала пандемии COVID-19, чтобы принять участие в культурном мероприятии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Правительство Тайваня разрешило поездку шести чиновников во главе с Лю Сяодун, заместителем главы шанхайского офиса китайского Управления по делам Тайваня, для участия в Фестивале фонарей в Тайбэе по приглашению правительства города.

Около десятка сторонников независимости Тайваня протестовали против его прибытия возле аэропорта.

Тайваньский Совет по материковым делам, определяющий политику Китая, заявил, что группе разрешено приехать, если они будут вести себя сдержанно, и надеется, что их визит будет способствовать укреплению взаимопонимания в регионе.

Ранее стало известно, что на одном из островов Тайваня в четверг, 16 февраля, нашли китайский воздушный шар, который мог приземлиться из-за достижения максимальной высоты.

Также сообщалось, что в ближайшие дни с визитом на Тайвань прибудет чиновник министерства обороны Соединенных Штатов по делам Китая Майкл Чейз.

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