RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Впервые тральщики, переданные Британией, вышли в море под желто-голубыми стягами

Фото: в море вышли тральщики, переданные Украине Великобританией (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

У побережья Шотландии два украинских военных корабля, ранее принадлежавших Королевским Военно-морским силам, впервые вышли под украинским флагом на учения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UKDefenceJournal.

Как сообщает издание, тральщики проводят регулярное обучение, чтобы ознакомить украинские экипажи со своими системами. Эти минные охотники теперь имеют названия "Чернигов" (бывший HMS Grimsby) и "Черкассы" (бывший HMS Shoreham) и предназначены для разминирования мелководных прибрежных вод.

Издание напоминает, что соглашение о передаче тральщиков было подписано еще в январе 2022 года - до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В октябре 2022 года РБК-Украина сообщало, что в Турции спустили на воду новый украинский корвет "Гетман Иван Мазепа".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News