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Впервые в мире. Франция закрепила право на аборт в конституции

Франция, Понедельник 04 марта 2024 20:48
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Впервые в мире. Франция закрепила право на аборт в конституции Фото: Франция закрепила право на аборт в конституции (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Франция стала первой страной в мире, закрепившей право на аборт в своей конституции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и Le Figaro.

Сегодня французские законодатели обеих палат парламента проголосовали 780 против 72 за эту меру, легко набрав большинство в три пятых, необходимое для внесения поправок во французскую конституцию.

Поправка гласит, что во Франции существует "гарантированная свобода" абортов. Некоторые группы и законодатели все же призвали к более жестким формулировкам, чтобы прямо назвать аборт "правом".

Законодатели приветствовали этот шаг как исторический способ для Франции послать четкий сигнал о поддержке репродуктивных прав, поскольку аборты находятся под угрозой в Соединенных Штатах, а также в некоторых частях Европы.

Премьер-министр Габриэль Атталь заявил перед голосованием, что у законодателей есть "моральный долг" перед женщинами, которые в прошлом были вынуждены терпеть незаконные аборты.

"Прежде всего, мы посылаем послание всем женщинам: ваше тело принадлежит вам", - сказал Аттал.

Запрет на аборты в разных странах мира

Пока только в 5 странах мира аборты запрещены полностью. Это – Никарагуа, Доминиканская республика, Республика Эль-Сальвадор, Мальта и Ватикан. Только две из них - европейские.

В Польше аборт разрешен, если беременность угрожает жизни и здоровью женщины, стала результатом изнасилования или если плод имеет тяжелые пороки развития.

В июне 2022 года Верховный суд США отменил решение по делу Роу против Уэйда 1973 года, которое давало женщинам конституционное право на аборт.

В Украине аборт разрешен и может быть осуществлен по законному запросу в течение первых 12 недель беременности не по медицинским показаниям.

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