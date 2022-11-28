Байден под давлением. От него требуют усилить контроль над оружием для Украины, - WP

После промежуточных выборов в Конгресс США на администрацию президента Джо Байдена нарастает давление с целью усилить контроль за поставками оружия для Украины. В частности, республиканцы уже предупредили, что ожидают более жесткого надзора.

Сумма помощи США приближается к 20 млрд долларов

По данным издания, администрация Байдена в последнее время работала над тем, чтобы предать огласке усилия по отслеживанию поставок оружия в Украину. Поскольку обязательства по военной помощи быстрыми темпами приближаются к отметке 20 млрд долларов.

В частности, Пентагон и Государственный департамент уже наметили планы, призванные предотвратить возможность попадания американского оружия в чужие руки. Они включают дополнительные проверки и инструктажи для украинских военных.

При этом политики в Вашингтоне в большинстве своем соглашаются с тем, что усиление контроля - это хорошо. Однако эксперты предупреждают, что есть некоторые ограничения, которые не позволяют вести безупречный учет всего, что передают Украине. И, вероятно, это не понравится критикам Байдена.

"В лучшем случае есть недостатки в мониторинге конечного использования, и, конечно, Украина находится не в лучшем положении. Должна быть некоторая готовность быть практичными в отношении того, чего мы можем достичь", - отметил Элиас Юсиф, эксперт по глобальной торговле оружием из Центра Стимсона.

Республиканцы хотят контроля за поставками

На сегодня главным инициатором перемен является Республиканская партия. Как заявила в ноябре член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин (штат Джорджия), Конгресс должен привлечь американское правительство к ответственности "за все финансирование Украины". Это заявление было реакцией на запрос администрации Байдена на выделение еще 37 млрд долларов для Киева.

"В будущем должна быть подотчетность", - говорил в интервью CNN нынешний лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти (Калифорния).

Тем не менее конкретное продвижение в этом вопросе ожидается еще до того, как республиканцы официально получат контроль над Палатой. Нынешняя версия законопроекта о разрешениях на обороны потребует от Пентагона и генеральных инспекторов постоянных отчетов. Данные позиции еще нужно согласовать с версией законопроекта Сената, который находится на стадии рассмотрения.

"Налогоплательщики заслуживают того, чтобы знать, что инвестиции идут туда, куда они предназначены", - заявил сенатор Джейсон Кроу (штат Колорадо).

Он возглавил работу в комитете Палаты представителей по вооруженным силам, чтобы включить в оборонный законопроект инструкции генеральному инспектору Пентагона по рассмотрению, аудиту, расследованию и другим проверкам по Украине. Сенатор считает эту директиву необходимой, хотя и не причисляет себя к критикам оказываемой военной помощи.

"В любой войне могут быть оплошности и неправильное распределение припасов. Мы не играем здесь миссию совершенства. Это жестокая, крупномасштабная наземная война - дом за домом, улица за улицей, траншея за траншеей. Будет много потерь. Мы не пытаемся предотвратить попадание каждой единицы оружия в руки россиян, но мы хотим убедиться, что это не происходит в больших масштабах", - добавил Кроу.

Обеспечить полный контроль невозможно

Американские законодатели, представители Пентагона и эксперты отмечают, что пока реальных поводов для беспокойства немного. По их словам, Украина активно использует военную помощь и охотно раскрывает то, как она применяется. Официальные лица полагают, что украинская сторона делает это в немалой степени для того, чтобы увеличить объемы поставок.

Но, как отмечает The Washington Post, многих в США встревожила даже призрачная потеря контроля над вооружениями. Частично это связано с практическими ограничениями. По словам пресс-секретаря Пентагона Пэта Райдера, инспекции оружия в Украине проводятся, когда это позволяет ситуация, и только в тех местах, которые не находятся вблизи линии фронта. При этом он отказался предоставить подробности об этих проверках.

Кроме того, у Госдепа ограниченный бюджет для работы инспекторов в Украине, которые из-за этого не могут проверять каждую партию. На начало ноября было проведено только две личные проверки, которые охватили лишь 10% из 20 000 предоставленных единиц оружия, включая зенитно-ракетные комплексы Stinger и противотанковые Javelin.

Еще одна причина - закон о контроле за экспортом оружия, который требует, чтобы администрация президента давала "разумные гарантии" того, что получатели используют оружие по назначению.

В большинстве случаев проверка происходит на месте передачи оружия украинской стороне. А усиленный мониторинг требуется только тогда, когда оружие содержит секретные технологии. В Украине к таким изделиям относятся Stinger, Javelin, средства ПВО Avenger и приборы ночного видения.

Критики Байдена готовы идти на "приемлемый риск"

По мнению некоторых законодателей, нынешняя система недостаточно хороша. В том числе потому, что до полномасштабной войны Украина занимала довольно низкие позиции в глобальных индексах коррупции.

"Учитывая объемы товаров, которые мы передаем, мы обязаны иметь сторонний надзор. Мы делаем это по всему миру", - считает республиканец Майк Вальц (штат Флорида), который работал вместе с Джейсоном Кроу над новым законопроектом.

По его мнению, украинские военные должны быть хорошо вооружены, но администрация Байдена якобы пренебрегает желанием американцев знать, как именно обращаются с оружием от США. Он также уверен, что Вашингтон должен иметь возможность направлять инспекторов не только на центральные склады оружия в Украине, но и в бригадные штабы и даже батальоны.

До сих пор администрация Байдена сопротивлялась этому, опасаясь, что это может усилить эскалацию в Украине. По словам официальных лиц, которые говорили на условиях анонимности, американские специалисты в настоящее время проводят инспекции оружия без оружия - то есть вдалеке от линии фронта.

Они также отмечают, что администрация непреклонна и не намерена "ходить на цыпочках" в ситуации, которая рискует быть истолкована Кремлем как прямое участие США в войне. Однако Вальц подчеркивает, что президент России Владимир Путин давно обвиняет США и НАТО в якобы тайных операциях в Украине.

"Это самоограничение со стороны администрации. Это приемлемый риск, когда люди недалеко от линии фронта проверяют, куда направляется вся эта помощь, и помогают украинцам использовать ее более эффективно", - добавил республиканец.