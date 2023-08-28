Впервые с начала войны. НБУ разрешил продавать населению больше валюты, но есть нюанс

В Украине смягчили ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам для минимизации множественности обменных курсов. В частности разрешили банкам свободно продавать безналичную валюту населению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины.
"Национальный банк и в дальнейшем реализует обнародованную Стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в соответствии с ней действия Национального банка в рамках первого этапа смягчения валютных ограничений будут направляться, в частности, на минимизацию множественности обменных курсов.
Что именно измениться
С этой целью Национальный банк смягчает валютные ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам. Так, с 29 августа 2023 года Национальный банк:
В Нацбанке считают, что указанные изменения будут способствовать переориентации части спроса населения с наличной иностранной валюты на безналичную, ведь операции по продаже безналичной валюты банками являются более удобными и безопасными. Это позволит уменьшить разницу между наличным и официальным курсом.
На что это повлияет
В Нацбанке считают, что указанные изменения будут способствовать переориентации части спроса населения с наличной иностранной валюты на безналичную, ведь операции по продаже безналичной валюты банками являются более удобными и безопасными. Это позволит уменьшить разницу между наличным и официальным курсом.
"При необходимости Национальный банк готов применить дополнительные меры для минимизации множественности обменных курсов", - добавили напоследок.
Информация от Monobank
Владелец Monobank Олег Гороховский сообщил, что смягчения валютных ограничений заработают 01:00 29 августа 2023 года.
Ранее сообщалось, что НБУ планирует перейти к гибкому курсу доллара, что предусматривает контроль и при необходимости корректировки ситуации на рынке.
Также РБК-Украина писало, что Нацбанк готовится к отмене фиксированного и возвращению ограниченно гибкого курса.
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