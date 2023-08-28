Впервые с начала войны. НБУ разрешил продавать населению больше валюты, но есть нюанс

"Национальный банк и в дальнейшем реализует обнародованную Стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с ней действия Национального банка в рамках первого этапа смягчения валютных ограничений будут направляться, в частности, на минимизацию множественности обменных курсов.

Что именно измениться

С этой целью Национальный банк смягчает валютные ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам. Так, с 29 августа 2023 года Национальный банк:

Впервые с начала полномасштабной войны позволит банкам продавать безналичную иностранную валюту населению без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции. Соответствующие операции будут осуществляться по курсу, установленному банком, в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тысяч гривен в эквиваленте в одном банке;

Увеличит со 100 тысяч гривен до 200 тысяч гривен в эквиваленте ежемесячный лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев.

В Нацбанке считают, что указанные изменения будут способствовать переориентации части спроса населения с наличной иностранной валюты на безналичную, ведь операции по продаже безналичной валюты банками являются более удобными и безопасными. Это позволит уменьшить разницу между наличным и официальным курсом.

На что это повлияет

В Нацбанке считают, что указанные изменения будут способствовать переориентации части спроса населения с наличной иностранной валюты на безналичную, ведь операции по продаже безналичной валюты банками являются более удобными и безопасными. Это позволит уменьшить разницу между наличным и официальным курсом.

"При необходимости Национальный банк готов применить дополнительные меры для минимизации множественности обменных курсов", - добавили напоследок.

Информация от Monobank

Владелец Monobank Олег Гороховский сообщил, что смягчения валютных ограничений заработают 01:00 29 августа 2023 года.

Ранее сообщалось, что НБУ планирует перейти к гибкому курсу доллара, что предусматривает контроль и при необходимости корректировки ситуации на рынке.

Также РБК-Украина писало, что Нацбанк готовится к отмене фиксированного и возвращению ограниченно гибкого курса.