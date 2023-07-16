Впервые после Brexit: Британия стала членом крупной экономической организации

Министр по делам бизнеса и торговли подписала протокол о присоединении к блоку в Новой Зеландии в воскресенье.

Этот торговый блок был основан в 2018 году. В него входят Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур и Вьетнам. Великобритания стала первой европейской страной, которая присоединилась к региональному торговому блоку. Присоединение к соглашению позволит увеличить торговлю со станами-участниками путем снижения импортных тарифов.

Сообщается, что соглашение принесет Британии миллиарды фунтов стерлингов дополнительной прибыли от торговли, а также откроет доступ к рынку с населением более 500 млн человек.

Переговоры о вступлении Британии в этот торговый блок длились два года. Договор окончательно вступит в силу во второй половине 2024 года — после этого Британия станет членом с правом голоса.

Британия и Brexit

В 2016 году состоялся референдум о выходе Британии из Евросоюза. Членство в ЕС было остановлено в полночь с 31 января на 1 февраля 2020 года. При этом, до конца 2020 года страна оставалась частью единого экономического пространства.

Спустя годы, Британия задумалась о нормализации экономических отношений с ЕС. Так, премьер-министр Британии Риши Сунак в частном порядке попросил чиновников и официальных лиц разработать планы возобновления отношений Великобритании с Европейским союзом.

Известно, что британское правительство обдумывало экономические связи с Евросоюзом в швейцарском стиле, которые помогут наладить "беспрепятственную" торговлю со странами ЕС впервые после Brexit.