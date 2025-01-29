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Впервые за почти 30 лет: Mazda меняет логотип марки

Среда 29 января 2025 13:21
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Впервые за почти 30 лет: Mazda меняет логотип марки Фото: Mazda меняет логотип марки
Автор: Константин Широкун

Mazda впервые за 28 лет меняет логотип бренда, выбрав для него более плоский, более обтекаемый дизайн, который, как сообщается, лучше оптимизирован для смартфонов и цифровых дисплеев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Carscoops.

Ожидается, что официальное сообщение об изменении эмблемы будет опубликовано завтра - в 105-летие компании. При этом сообщается, что обновленный логотип может сосуществовать с текущим дизайном в зависимости от его применения.

Новый упрощенный дизайн впервые появился в Интернете в июле 2024 года, когда Mazda зарегистрировала его торговую марку в Японском патентном ведомстве. Несмотря на потерю металлической текстуры, острых краев и многослойной глубины своего предшественника, логотип остается узнаваемым. Автопроизводитель утверждает, что более плоская эмблема выглядит четче на экранах смартфонов и ноутбуков.

Японский автопроизводитель был основан 30 января 1920 года, но свой первый автомобиль выпустил лишь в 1931 году. Остается дождаться, когда новая эмблема Mazda будет применена к будущим серийным моделям.

Mazda’s New Flat Logo Breaks 28 Years Of Tradition For The Smartphone Era

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