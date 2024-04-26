Впервые с 1991 года. Британский эсминец отразил ракетную атаку в Красном море
Эсминец HMS Diamond британских ВМС сбил ракету, которая была запущена хуситами из Йемена в направлении Красного моря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Отмечается, что корабль сопровождал торговое судно в Аденском заливе. После выявления ракеты, для уничтожения ракеты был приведен в действие ракетный комплекс Sea Viper.
Вскоре министр обороны Британии Грант Шаппс поблагодарил экипаж за помощь в спасении невинных жизней и защите судоходства в регионе.
"Британия по-прежнему находится в авангарде международного реагирования на опасные нападения хуситов на коммерческие суда, которые унесли жизни международных моряков", - отметил Шаппс.
По его словам, это первый раз, когда военный корабль британского флота перехватил ракету в бою после войны в Персидском заливе в 1991 году. Министр также подчеркнул, что размещение HMS Diamond в Красном море и Аденском заливе является частью более широкого ответа Британии на атаки хуситов.
HMS Diamond оснащен ракетами Sea Viper, а также пулеметами Phalanx и 30-мм пушками на каждом борту корабля. Скорострельные пушки и пулеметы могут производить более 3000 выстрелов в минуту.
Удары хуситов по судам в Красном море
В последние месяцы хуситы регулярно пытаются наносить удары по торговым судам в Красном море. Для противодействия террористическим атакам США, Британия и союзники создали морскую коалицию. Так, в начале апреля американские военные заявили об уничтожении четырех беспилотных летательных аппаратов, которые хуситы запустили в направлении торговых судов в Красном море.
Кроме того, 23 марта истребители с авианосца ВМС США "Дуайт Д. Эйзенхауэр" нанесли удар по трем подземным хранилищам в районах Йемена, находящихся под контролем хуситов.
Также вчера, 25 апреля, хуситы пытались атаковать корабли и торговые суда США, но в результате слаженной работы сил международной коалиции атака боевиков была отбита.
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