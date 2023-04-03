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Впервые с 1964 года. Китай изменил позицию по принадлежности Курильских островов, - СМИ

Фото: глава Китая Си Цзиньпин (flickr.com/ennler)
Автор: Валерия Полищук

Китай впервые с1964 года занял нейтралитет по вопросу принадлежности Курильских островов. Это еще больше сблизило Пекин и Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

По данным источникам издания, глава Китая Си Цзиньпин в ходе встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве отметил, что Пекин "не будет занимать позицию ни одной из сторон" по вопросу территориальной принадлежности южной части Курильских островов.

Бывший глава КНР Мао Цзэдун в 1964 году поддержал Японию в этой ситуации и до сих пор данная тема не поднималась.

Двусторонние переговоры по островам, известным как Северные территории в Японии и Южные Курилы в России, были приостановлены после того, как Токио ввел санкции против Кремля после его вторжения в Украину.

Источники отмечают, что изменение позиции Китая может усложнить урегулирование спора, длящегося десятилетиями, поскольку Москва вряд ли уступит в этом вопросе теперь при поддержке Пекина.

На переговорах 20-21 марта Путин подчеркнул важность продвижения специальной беспошлинной зоны, созданной на спорных островах в прошлом году, и призвал китайские компании к инвестициям.

Отметим, что северные Курильские острова принадлежат России. Однако Япония не признает их статус и считает острова своей северной территорией, которую СССР захватил по итогам Второй мировой войны.

В конце апреля прошлого года Япония впервые с 2003 года назвала Курильские острова незаконно оккупированными Россией. Толчком к этому стала война России против Украины, которую Япония сурово осудила. На шельфе Курильских островов имеются большие запасы углеводородов, а также чрезвычайно редкого металла рения, используемого в ракетной технике и авиастроении.

Напомним, в октябре 2022 года Верховная рада признала оккупацию Россией японских Курильских островов.

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