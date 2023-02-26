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Впервые в истории ВСУ. В Литве состоялся выпуск украинских инструкторов по огневой подготовке

Фото: в Литве состоялся выпуск украинских инструкторов по огневой подготовке (t.me/ministry_of_defense_ru)
Автор: Елизавета Драбкина

В Литве состоялся первый в истории Вооруженных Сил Украины выпуск инструкторов по огневой подготовке I-III класса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"Подготовка украинских военнослужащих проходила в Литовской Республике. Наши ребята и девушки получили важные для них знания и умения по правилам обращения с оружием и методическим подходам к обучению личного состава владению разными видами стрелкового оружия", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что главнокомандующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис лично поздравил украинских военных с успешным окончанием учебы.

Как сообщалось ранее, граждане Литвы собрали 14 млн евро на приобретение радаров для украинского ПВО.

Кроме того, Литва отправила Украине партию автоматических пушек L-70 и боеприпасы.

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