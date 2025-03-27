Впервые в истории. Украина получила командное "серебро" на чемпионате мира по лыжной акробатике (видео)

Командные смешанные соревнования стали первой дисциплиной в программе лыжной акробатики на турнире. Они начались сразу с финального раунда, в котором приняли участие семь сборных, среди которых и Украина.

"Сине-желтые" были представлены тремя спортсменами: Ангелиной Брыкиной, а также действующими бронзовыми призерами чемпионата мира в этой дисциплине - Александром Окипнюком и Дмитрием Котовским.

Серебряную награду нашей команде принес решающий прыжок Котовского. Украинец успешно выполнил самый сложный трюк в лыжной акробатике - "Ураган". За него он получил 133 балла. А наша команда с 312-ю баллами опередила Швейцарию и Австралию и стала второй. "Золото" завоевали лыжные акробаты из США.

"Серебро" - наивысшее достижение сборной Украины в этой дисциплине на ЧМ. До этого "сине-желтые" выигрывали "бронзу" в 2023 году.

В целом это четвертая медаль украинцев на чемпионатах мира. Кроме командных бронзовых наград ЧМ-2023, были также "серебро" Александра Абраменко в 2019 году и "бронза" Ольги Волковой - в 2011-м.