Впервые за десять лет. В России с начала войны зафиксировали рекордное число задержаний

В России с начала ее полномасштабного вторжения на территорию Украины усилились репрессии. В этом году зафиксировали рекордное количество задержаний.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Как отмечает правозащитный проект "ОВД-Инфо", во время подсчетов зафиксировали по меньшей мере 19 443 случаев задержаний из-за участия на антивоенных митингах, пикетах и постов в социальных сетях. В то же время речь идет именно о количестве задержаний, а не о людях, поскольку одного человека могли задержать и несколько раз.

Это рекордное количество задержанных по политическим мотивам за последние 10 лет.

С 24 февраля, по подсчетам журналистов и правозащитников, без задержаний по политическим причинам прошло всего 18 дней", - пишет издание.