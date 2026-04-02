Впервые за 50 лет: NASA запустило историческую миссию с астронавтами к Луне

Гигантская ракета Space Launch System (SLS) высотой с 30-этажный дом оторвалась от стартовой площадки Космического центра Кеннеди. Мощный подъем сопровождался огромным столбом белого пара, который подсветили лучи вечернего солнца.

На борту капсулы Orion находится международный экипаж:

Рид Вайзмен (NASA) - командир;

Виктор Гловер (NASA) - пилот;

Кристина Кох (NASA) - специалистка миссии;

Джереми Хансен (Канадское космическое агентство) - специалист миссии.

За несколько минут до старта канадский астронавт Джереми Хансен обратился к миру: "Мы идем для всего человечества".

Высокие ставки и космические рекорды

Миссия Artemis II - это не просто полет. Это критический экзамен для многомиллиардной программы США, которая имеет целью опередить Китай в новой "лунной гонке". Пекин планирует свою высадку на 2030 год, тогда как США намерены высадить людей на поверхность уже в 2028 году (миссия Artemis IV).

Эта экспедиция установит новый рекорд: астронавты удалятся от Земли на расстояние около 406 000 км. Это самое глубокое проникновение человека в космос за всю историю, что превышает даже показатели легендарного "Аполлона-13".

План миссии и технические испытания

В течение 10-дневного полета экипаж выполнит десятки сложных задач:

Ручное управление: Через 3,5 часа после старта Orion отделится от верхней ступени ракеты, и астронавты возьмут управление на себя, чтобы проверить маневренность корабля. Проверка систем жизнеобеспечения: Поскольку это первый полет Orion с людьми, специалисты будут тщательно следить за тем, как техника выдерживает условия глубокого космоса. Гравитационный маневр: Корабль облетит обратную сторону Луны, используя ее гравитацию для возвращения на Землю.

Будущее программы Artemis

Успех этого запуска является триумфом для основных подрядчиков - компаний Boeing и Northrop Grumman, которые разрабатывали ракету SLS более десяти лет. В то же время NASA все больше полагается на частный сектор: компании SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса сейчас соревнуются за создание посадочных модулей, которые в конце концов доставят людей непосредственно на лунный грунт.

Администратор NASA Джаред Айзекман ранее отмечал, что каждый шаг Artemis II тщательно просчитан, ведь именно этот полет открывает двери для постоянного присутствия человека на Луне и будущих полетов к Марсу.