Впервые за 36 лет. The Washington Post не поддержала ни одного из кандидатов в президенты США

Газета The Washington Post в этом году не поддержала ни одного из кандидатов в президенты США. Это произошло впервые за почти 40 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт газеты.

Издание отмечает, что решение принял владелец WP Джефф Безос.

Решение, которое было объявлено за 11 дней до выборов, вызвало немедленное горячее осуждение со стороны широких масс подписчиков, политических деятелей и комментаторов СМИ.

Реакция общества на это решение

Роберт Каган, давний обозреватель Post и главный редактор отдела общественного мнения, подал в отставку в знак протеста, а группа из 11 обозревателей Washington Post подписали статью, осуждающую это решение.

Разъяренные читатели и источники заполонили электронные ящики многочисленных сотрудников жалобами.

"Мы осознаем, что это будет восприниматься разными способами, в том числе как молчаливая поддержка одного кандидата, или как осуждение другого, или как снятие ответственности. Это неизбежно", - написал генеральный директор Уильям Льюис.

Льюис также описал это решение как "заявление в поддержку способности читателей принимать решения".

Через несколько часов после объявления группа обозревателей Washington Post, в том числе лауреат Пулитцеровской премии Юджин Робинсон и бывший заместитель редактора редакционной страницы Рут Маркус, назвали это решение "ужасающей ошибкой"

"Это момент, который учреждение должно принять, четко подтвердить свою приверженность демократическим ценностям, верховенству права и международным альянсам, а также угрозу, которую представляет для них Дональд Трамп (кандидат в президенты США от республиканской партии, - ред.) - точные моменты, которые выразило The Post, поддерживая оппонентов Трампа в 2016 и 2020 годах", - заметил он.

WP не первые отказались выбирать кандидата

Решение The Post знаменует собой второй случай на этой неделе, когда крупная медиаорганизация отказывается оказать поддержку в гонке между кандидатом от Республиканской партии, бывшим президентом Дональдом Трампом, и его оппонентом от Демократической партии, вице-президентом Камалой Гаррис.

Ранее на этой неделе Патрик Сун-Шионг, миллиардер-владелец Los Angeles Times, заблокировал запланированную поддержку Гаррис, что повлекло за собой отставку редактора редакционной статьи газеты.

Предыдущее решение WP было в поддержку Гаррис

По данным издания, одобрение Гаррис было подготовлено сотрудниками редакции страницы Post, но еще не было опубликовано, по словам двух человек, проинформированных о последовательности событий и говоривших на условиях анонимности.

По данным анонимных источников издания, решение не публиковать поддержку в отношении кандидата было принято владельцем The Post, основателем Amazon Джеффом Безосом.