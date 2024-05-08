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Впервые с 2022 года. Зеленский назначил более 100 судей

Среда 08 мая 2024 21:35
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Впервые с 2022 года. Зеленский назначил более 100 судей Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении 113 судей в должности судей местных судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Это первые указы о назначении на должности судей с 2022 года.

На сайте президента указано, что указ был издан по трем категориям:

  • в отношении судей, у которых истек пятилетний срок полномочий и прошедших квалификационную оценку судей уже при новом составе ВККС
  • по поводу участников отбора на должности судей 2017 года, которые прошли собеседования с новыми составами ВККС и ВРП
  • по группе кандидатов на должности судей, представления которых в 2016 году были возвращены тогдашней Администрацией Президента в ВРП, а оттуда – в ВККС. Указанные кандидаты также прошли собеседования с новыми составами ВККС и ВРП.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что президент Владимир Зеленский запустил процедуру отбора судей в Конституционный суд.

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