Впервые с 2021 года. Стоимость Биткоина выросла до 60 тысяч долларов

Как отмечает издание, в этом году самая популярная и дорогостоящая криптовалюта выросла в цене более чем на 40%.

Этому способствовал успешный запуск американских биржевых фондов биткоинов, которые привлекли более 6 миллиардов долларов с момента начала торгов 11 января.

Исторический максимум стоимости Биткоина был установлен в ноябре 2021 года - тогда криптовалюта стоила 69 тысяч долларов.

С начала прошлого года стоимость биткоина выросла более чем в три раза, восстановившись после падения на 64 % в 2022 году.

Прогноз на Биткоин

Напомним, еще в сентябре прошлого года инвестиционный фонд Pantera Capital обнародовал новый прогноз для самой популярной криптовалюты - биткоина.

Эксперты ожидают, что в ближайшие несколько лет монета стремительно вырастет в цене.