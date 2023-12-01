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Впервые за 20 лет. Палата представителей США исключила конгрессмена

Фото: республиканец Джордж Сантос (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Палата представителей Соединенных Штатов Америки решила исключить из своих рядов республиканца Джорджа Сантоса. Это первое подобное решение за 20 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Сантос стал шестым конгрессменом, которого когда-либо выгоняли из нижней палаты Конгресса. Для этого требовалось по меньшей мере две трети голосов всех членов Палаты представителей. 

В итоге 311 членов Палаты представителей, в том числе 105 республиканцев, поддержали исключение Сантоса. Еще 114 законодателей проголосовали против.

Как отмечает The Hill, исключение Сантоса создает проблемы для республиканцев в Палате представителей. Их хрупкое большинство стало еще более незначительным, поскольку они лишились одного голоса в виде Сантоса. 

Сантос стал первым исключенным членом Конгресса со времен Гражданской войны в 1861-1865 годах, которого сначала не осудили за совершение тяжкого преступления.

Что известно о Сантосе

Стоит заметить, что Джордж Сантос является одним из наиболее скандальных американских конгрессменов.

Он выдумал себе биографию перед выборами - чиновник утверждал, что является евреем, имеет высшее образование, его бабушка и дедушка пережили Голокост, а мать якобы выжила во время теракта 9 сентября 2001 года. 

Позже журналисты выяснили, что Сантос не имеет высшего образования, не является евреем, как и его предки, а мать - гражданка Бразилии - во время теракта 9/11 не находилась на территории США. 

Также конгрессмена подозревают, что он собирал средства на лечение больной собаки и бездомного ветерана, но забрал деньги себе. 

Его обвиняют по 23 эпизодах преступления, в том числе мошенничестве, краже и предоставлении ложных данных в Федеральную избирательную комиссию. 

Палата представителей несколько раз проваливала голосование за лишение Сантоса мандата

 

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