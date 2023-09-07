Роналду не вошел в список претендентов на "Золотой мяч", Месси - главный фаворит

Впервые за 19 лет португальский звездный футболист Криштиану Роналду не попал в список номинантов на "Золотой мяч". Его главный оппонент, которым на протяжении всей карьеры был Лионель Месси считается главным претендентом на награду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на список номинантов на "Золотой мяч" от France Football в Twitter .

Ballon d'Or – это самая престижная награда, которая вручается лучшему футболисту один раз в год. С 1956 года ее присуждает французский журнал France Football. Каждый год обнародуется предварительный список 30 футболистов-кандидатов.

Португальская звезда Криштиану Роналду, который получал эту награду 5 раз в этом году вне списка. Семикратный обладатель золотого мяча Лионель Месси после победы со сборной Аргентины на последнем чемпионате мира снова является главным претендентом на "Золотой мяч".

Следует отметить, что действующий обладатель Ballon d'Or Карим Бензема также в списке номинантов, однако главным соперником звездного аргентинца считается норвежский форвард Эрлинг Холланд. Нападающий в прошлом сезоне в составе Манчестер Сити выиграл "требл". Его вклад в победе "горожан" в лиге Чемпионов, АПЛ и кубка Англии невероятен, ведь Холланд в прошлом сезоне забил невероятные 52 гола.

В список претендентов на престижнейшую награду также попали: Эмилиано Мартинес, Яссин Буну, Андре Онана, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Мин Че Ким, Джамал Мусиала, Мохамед Салах, Джуд Беллингем, Букайо Сака, Рандаль Коло Муани, Кевин де Брю; Бернарду Силву, Илкай Гюндоган, Родри;

Хвича Кварацхелия, Лука Модрич, Николо Барелла, Мартин Эдегор, Хулиан Альварес, Винисиус Жуниор, Лаутаро Мартинес, Антуан Гризманн, Роберт Левандовски, Килиан Мбаппе, Виктор Осимхен и Харри Кейн.

Роналду в Саудовской Аравии

Звездный нападающий Криштиану Роналду выиграл первый трофей с новой командой . Он своим дублем привел аравийский "Аль-Наср" к триумфу в Арабской лиге чемпионов.

Накануне Роналду своим победным голомвывел "Аль-Наср" в финал Арабской лиги чемпионов.