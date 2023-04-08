Впервые за 160 лет. В Италии зафиксировали самый низкий уровень рождаемости

По итогам 2022 года в Италии родились 393 тысяч младенцев, что примерно на 1,8% меньше, чем в 2021 году. Это значение является самым низким с 1861 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Существенный спад рождаемости произошел, несмотря на финансовую поддержку со стороны государства. Схема, разработанная итальянским правительством в 2021 году, предоставляет семьям ежемесячные пособия в размере от 50 до 175 евро на каждого новорожденного.

Выплаты начались с марта 2022 года. Сумма выплат зависит от дохода семьи, но даже состоятельные семьи имеют право на получение поддержки. Эксперты полагают, что для стимулирования рождаемости необходимо развивать услуги по уходу за детьми, особенно теми, которые слишком малы, чтобы ходить в школу.

Население Италии, которое сейчас составляет 58 млн человек, может сократиться до 48 млн к 2070 году. Рождаемость в Италии неуклонно снижалась после финансового кризиса 2008 года.