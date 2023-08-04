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Упали с высоты 20 метров. На Закарпатье обрушился мост, погибла туристка, есть раненые

Фото: на Закарпатье обрушился мост, погибла туристка, есть раненые (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

На Закарпатье одна туристка из Киевской области погибла, еще две получили ранения из-за обрушения моста в селе Квасы. Женщины упали с высоты в 20 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Так, 3 августа, в 22:00 в Службу спасения поступило сообщение, что в реку Черная Тиса с пешеходного навесного моста упали три женщины. Событие произошло в селе Квасы Раховского района.

Спасатели прибыли на место и выяснили, что в результате частичного разрушения деревянного покрытия моста с высоты 20 метров в реку упали 3 женщины, жители Киевской области, находившиеся там на отдыхе.

"Специалисты ГСЧС спустились к женщинам и носилками вынесли их наверх. Там их уже ждали врачи. К сожалению, несмотря на старания медиков 54-летняя пострадавшая умерла в автомобиле "скорой", - говорится в сообщении.

 

Еще две 37-летние женщины, госпитализированы в больницу. После оказания помощи одну из пострадавших медики отпустили на место временного проживания для амбулаторного лечения.

Отметим, что в Закарпатской области не впервые обваливается мост. Так, 24 июля, обвалился мост в Тячевском районе. Пострадали трое человек. Позже количество пострадавших возросло до 5 человек.

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