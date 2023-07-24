Обвал моста в Закарпатье. Число пострадавших возросло

Число пострадавших в результате обвала моста в Тячевском районе Закарпатской области возросло до пяти человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

Напомним, в понедельник, 24 июля, около 19:00 в Службу спасения поступила информация о разрушении автомобильного моста. Протяженность моста составляет около 30 метров, а расположен он между пгт Тересва и селом Бедевля Тячевского района.

В результате разрушения моста в реку Тересва упали 2 транспортных средства: один грузовой и один легковой автомобили.

Предварительно, 5 человек травмированы - две женщины и трое несовершеннолетних в возрасте 10, 15 и 17 лет. Всех пострадавших госпитализировали в медучреждение с травмами легкой и средней тяжести.

"Сообщение по автомобильной дороге национального значения Н-09 "Мукачево-Рогатин-Львов" приостановлено. На месте работают спасатели, полиция и другие экстренные службы", - говорится в сообщении.

На месте происшествия были привлечены 4 единицы техники ГСЧС и 17 человек личного состава.

Фото: обвал моста в Закарпатье (t.me/dsns_telegram)

Напомним, ранее стало известно, что в Греции из-за обвала моста на въезде в город Патра погибли два человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.