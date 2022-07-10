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Повернення мита та податків на імпорт: у РНБО спростували головні фейки

Фото: у РНБО спростували фейки про повернення мита (freepik)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні з 1 липня знову повернули податки на імпорт та мито, через що в мережі почали з'являтись неправдиві тези про підняття цін

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Так, у мережі поширюється фейк про значне збільшення цін на автомобілі. Насправді ж повернулися лише витрати на розмитнення. Після скасування мита багато людей зловживали "нульовою" ставкою, тому парламент повернув його.

Ще один фейк про здорожчання продуктів з Європи поширюється в українському суспільстві. Рада відновила оподаткування для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи лише після відновлення логістичних систем.

Цей крок не приведе до значного підняття цін, а більш дешеві вітчизняні виробники зможуть конкурувати на ринку.

Крім того, серед українців існує думка, що повернення мита і податків нічого, окрім корупції, не дасть. Це рішення дозволить поповнювати бюджет на щонайменше 3,5 млрд гривень щомісяця. Кошти підуть на потреби ЗСУ та створять нові робочі місця.

Раніше ми повідомляли, що в Україні з 1 липня повернулися раніше скасовані мита та податки.

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