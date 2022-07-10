Повернення мита та податків на імпорт: у РНБО спростували головні фейки

Так, у мережі поширюється фейк про значне збільшення цін на автомобілі. Насправді ж повернулися лише витрати на розмитнення. Після скасування мита багато людей зловживали "нульовою" ставкою, тому парламент повернув його.

Ще один фейк про здорожчання продуктів з Європи поширюється в українському суспільстві. Рада відновила оподаткування для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи лише після відновлення логістичних систем.

Цей крок не приведе до значного підняття цін, а більш дешеві вітчизняні виробники зможуть конкурувати на ринку.

Крім того, серед українців існує думка, що повернення мита і податків нічого, окрім корупції, не дасть. Це рішення дозволить поповнювати бюджет на щонайменше 3,5 млрд гривень щомісяця. Кошти підуть на потреби ЗСУ та створять нові робочі місця.