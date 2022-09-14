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Повернення чоловіків з-за кордону. У Раді пропонують ввести для втікачів спеціальний збір

Фото: чоловіків-втікачів можуть зобов'язати платити зібр для повернення в Україну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Народні депутати пропонують запровадити спеціальний внесок для військовозобов'язаних чоловіків, які незаконно виїхали за кордон під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту №8029.

Автори документа пояснили, що мова йде про чоловіків віком від 18 до 60 років, що виїхали за кордон під час війни, не маючи відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Для таких чоловіків пропонують ввести спеціальний добровільний внесок при поверненні в Україну. Сума збору становить 10 неоподаткованих мінімумів для працездатних громадян за кожен місяць перебування за межами України під час дії воєнного стану.

З 1 липня 2022 року розмір неоподаткованого мінімуму для працюючих становить 2600 гривень, тобто сума місячного внеску становить 26 тисяч гривень.

Нагадаємо, що цим законопроектом Раді пропонують дозволити випускати чоловіків за кордон під щомісячний внесок.

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