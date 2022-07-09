Канада обговорює з Україною ситуацію з газовою турбіною для Росії

"Ми обговорюємо це (питання) з урядом України та урядом Німеччини, і це непросте питання", - сказав він, зазначивши, що Оттава перебуває наче "між молотом і ковадлом" і незалежно від рішення один із партнерів буде ображений.

За його словами, газогін "Північний потік" постачає газ не лише до Німеччини, а й до низки інших європейських країн, а Росія використовує турбіну як виправдання для зменшення постачання газу до Берліна та інших держав.

Він додав, що Канада "має зі співчуттям ставитися до долі українців" і продовжувати повністю підтримувати санкції проти Росії, але, з іншого боку, "мета санкцій - не покарати наших союзників і таким чином знищити економіку Німеччини, Італії, Словаччини та Австрії".

"Ми працюємо, щоб спробувати знайти рішення, яке задовольнить усіх", – підсумував міністр.