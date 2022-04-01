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Повертатися на звільнені території небезпечно: українцям пояснили, чому

Фото: віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Владислав Красінський, Марія Кучерявець

Повертатися до звільнених міст від російських окупантів небезпечно. Оскільки вороги мінують місцевість.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла віце-прем'єр - міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Наразі повернення є небезпечним і військові це підтверджують. Ми розуміємо, наскільки ці території заміновані. Якщо є офіційна інформація, що Ірпінь звільнили, це не означає, що люди мають повертатися. Окупант зробив все, аби завдати болю навіть після того, коли він буде з ганьбою вигнаний з нашої землі", - пояснила Верещук.

Вона зазначила, що треба почекати та уважно слідкувати за офіційними повідомленнями.

"Ми все скажемо. У нас є спеціальний план, що робити під час тимчасової окупації та після деокупації. Усі органи влади, в тому числі на місцях, мають відповідні покрокові інструкції", - уточнила Верещук.

Втім, віце-прем'єр зазначила, що точно сказати скільки часу може це зайняти сказати складно, адже все залежить від ситуації.

"Це залежить від замінованості, наскільки глибокою була окупація та наскільки сильні руйнування. Зараз ми говоримо і про критичну інфраструктуру: вода, газ, світло, вузли зв'язку. У нас є реєстр, де ми оцінюємо цю шкоду, щовечора нам по кожному населеному пункту голови військових адміністрацій передають інформацію. Тоді ми бачимо, наскільки швидко і безпечно це можна відновити. І тільки після того ми можемо давати оцінку, як швидко можна буде повернутися", - резюмувала вона.

Нагадаємо, нещодавно глава Київської ОВА Олександр Павлюк попросив не поспішати з поверненням до Ірпеня, адже ворог замінував усе місто та постійно обстрілює артилерією.

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Ірина ВерещукВійна Росії проти України