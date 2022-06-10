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Повертатися до Миколаєва небезпечно, - мер Сєнкевич

Фото: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич (mkrada.gov.ua)
Автор: Уляна Безпалько

Повертатися до Миколаєва через ворожі обстріли поки що небезпечно. Влада навпаки рекомендує жителям покидати місто.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Мер повідомив, що постійно виходить в прямий ефір, який транслюється в Facebook, Instagram та на комунальному телеканалі, де спілкується з миколаївцями.

"Якраз учора був ефір. І люди вкотре запитували в мене, чи можна повертатися. Я відповідаю: днями були вбиті мирні люди, які просто ходили по місту, які просто сиділи біля під'їзду. І кожного моменту ми всі знаходимося в небезпеці, тому що може прилетіти", - сказав він.

За його словами, попередити такі обстріли неможливо, запустити сирену від артобстрілу неможливо. Коли починається розривання снаряда на місці, тоді вже йде попередження про загрозу артобстрілу і подається інформація, щоб усі ховалися в укриття.

"Тому людям повертатися ще небезпечно. Я рекомендую, навпаки, покидати місто. Коли буде безпечно, то ми обов'язково людям про це скажемо", - додав Сєнкевич.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії з Миколаєва виїхали більше половини жителів. Однак точне число поки невідомо.

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Миколаїв