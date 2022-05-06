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Зросла кількість фейків про Одесу з боку російських підрозділів, - ОВА

Фото: зросла кількість фейків про Одесу з боку російських підрозділів (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Ніч в Одесі та області пройшла без обстрілів. Окупанти посилили Інформаційно-психологічні спецоперації (ІПСО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

За його словами, сили оборони міста виконують бойові завдання і стримують можливості ворога проводити підготовку до десантних операцій.

"Зросла кількість фейків з боку підрозділів ІПСО по Одесі та місту", - сказав Братчук.

Нагадаємо, російські окупанти під час ракетного обстрілу по Одесі ушкодили інфраструктурні об'єкти та релігійна споруда.

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Одеса