Зросло число жертв в результаті обвалу стіни готелю в Перу

В Перу загинули 15 осіб, раніше повідомлялося про 13 загиблих

В Перу в результате обрушения стены отеля "Альгамбра" в провинции Абанкай число погибших возросло до 15 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что в этом отеле в воскресенье, 27 января, праздновали свадьбу. В течение пяти дней в городе шел дождь, это привело к оползням и обрушению стены отеля.

"Десятки людей танцевали, когда на них обрушились стена и крыша. По меньшей мере, 30 человек были извлечены из-под обломков с травмами и доставлены в местную клинику", - сообщила глава местной службы гражданской обороны Русби Села.

Напомним, в перуанской провинции Абанкай на юго-востоке страны произошло обрушение стены отеля, пострадали 30 человек. Все пострадавшие являются гостями, которые приехали на бракосочетание. Всего в помещении в это время находилось около 100 человек.