Зросла кількість загиблих через обстріли Ізраїлю території сектора Газа

В результаті нових обстрілів Ізраїлю території сектора Газа загинули ще шість палестинців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Наголошується, що чотирьох палестинців загинули в результаті нових ізраїльських ударів. Пізніше повідомили про загибель ще двох палестинців. Всього кількість загиблих за два дні збільшилася до 18.

Нагадаємо, ввечері 12 листопада повідомлялося про трьох загиблих.

РБК-Україна писало, що 12 листопада між Ізраїлем і палестинськими бойовиками поновилися бойові дії. Причиною стала ліквідація Ізраїлем одного з командирів палестинського угруповання "Ісламський Джихад" Баху Абу аль-Атта під час удару в Газі. У заяві "Ісламського джихаду" говориться, що дружина аль-Атты також була вбита під час вибуху, а сам бойовик здійснив "героїчне дія", коли його ліквідували.

За даними агентства, смерть головнокомандувача "Ісламського Джихаду" загрожує небезпечною ескалацією конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.

Пізніше повідомлялося, що з 05:00 і до 19:00 з території Гази у бік Ізраїлю було запущено близько 190 ракет. Військами протиповітряної оборони були збиті десятки ракет, які могли впасти на забудованій місцевості.