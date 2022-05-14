Віком до 22 років. Депутати змінили правила ввезення вантажівок і автобусів в Україну

Верховна Рада прийняла закон, який змінює правила ввезення вантажних автомобілів і автобусів в Україну. Зміни торкнулися екологічних вимог при ввезенні комерційних автомобілів. Якщо раніше ввезення вантажівок або автобусів був обмежений нормами "Євро 5", то тепер для юридичних осіб це значення знижено до "Євро 3".

Закон вводить нові правила на період дії воєнного стану, а також протягом дванадцяти місяців після його припинення або скасування, але не пізніше 31 грудня 2023 року. Норми закону поширюються тільки на вантажні автомобілі та автобуси. Ввести в Україну автомобіль екологічного стандарту "Євро 3" зможуть тільки юридичні особи, для фізосіб як і раніше діє обмеження - не нижче "Євро 5". Ввезену машину власник не може продавати протягом трьох років.

Під екологічними нормами заведено розуміти набір значень показників шкідливих викидів в атмосферу, яким повинні відповідати двигуни внутрішнього згоряння автомобіля. Екологічний стандарт "Євро 3" введений для автомобілів з 2000 року випуску, норма "Євро 5" – з 2008 року.