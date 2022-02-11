Вік, добробут, освіта, місце проживання: від чого залежить рівень щастя українців

У грудні 2021 року щасливими або скоріше щасливими себе відчували 71% жителів України. Ще 13% почувалися частково щасливими, частково ні, і 15% скоріше або зовсім не вважали себе щасливими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС .

У порівнянні з минулим роком рівень щастя в Україні практично не змінився (у квітні 2020 року частка щасливих становила 68%, різниця у межах похибки), і лишається вищим, аніж у період 2015-2017 роках.

"Зростання рівня щастя після 2017 року значною мірою пов'язане із покращенням матеріального становища населення у цей період", - зазначають соціологи.

Рівень щастя лишається неоднаковим для різних категорій населення країни.

За віком:

Рівень щастя є найвищим серед молодих людей віком 18-39 років (81%) та з віком зменшується, зокрема у групі віком 40-59 років щасливими є 67%, серед людей старше 60 років - 62%.

За рівнем добробуту:

Багатші люди, як правило, частіше кажуть, що вони щасливі, ніж бідні. Серед людей із низьким достатком (не вистачає на їжу або вистачає лише на їжу) щасливими себе вважають 56%, серед людей із середнім достатком (вистачає на їжу, одяг, можуть дещо відкладати) - 76%, серед людей із високим достатком (можуть дозволити собі дорогі покупки без особливих складнощів) - 86%.

За рівнем освіти:

Освіта має позитивний вплив на усвідомлення себе щасливим - чим вища освіта, тим вищий рівень щастя. Так, серед людей з неповною середньою освітою, щасливими себе вважають 61% опитаних, серед людей з вищою освітою - 79%.

За місцем проживання:

Дещо більше щасливих людей - серед мешканців західних областей (75%), і менше - в південних областях (66%), на сході (69%) і в центрі (71%). Попри це, міські жителі на загал більш щасливі (72%), аніж ті, хто живе в сільській місцевості (67%).

За статтю:

За самооцінкою, чоловіки і жінки загалом приблизно однаковою мірою щасливі: серед чоловіків щасливими себе назвали 69%, серед жінок - 72% (різниця - у межах похибки).

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 3-11 грудня 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитаний 2000 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, за даними опитування Gallup International, попри те, що більшість населення України (51%) задоволена власним життям, в Індексі щастя Україна (+20%) посідає 38 місце з 44-х. Таким чином українці входять до топ-10 найнещасливіших націй світу.