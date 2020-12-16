ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Відновлення приватизації: Кабмін затвердив радника з продажу одного підприємства

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів визначив радника для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу пакета 100% акцій АТ "Перший київський машинобудівний завод". Радником стала компанія "КПМГ-Україна".

Популярні новини

Відповідне розпорядження ухвалене під час засідання уряду 16 грудня 2020 року, яке транслювалося на Youtube.

Згідно з розпорядженням, Фонд державного майна повинен здійснити оплату послуг радника за рахунок відповідних коштів державного бюджету.

  • фіксовану частину винагороди у сумі 1 723 622 гривні за умови повного виконання радником умов договору;
  • змінну частину винагороди у розмірі 1,39% вартості проданого пакета акцій товариства у разі продажу об’єкта приватизації.

Відзначимо, у державному бюджеті на 2021 рік доходи від приватизації визначені у сумі 12 млрд гривень.

За даними опитування КМІС, доручення президента України Володимира Зеленського почати підготовку великих державних компаній до приватизації в тій чи іншій мірі схвалюють 37% українців. Водночас 41% респондентів негативно ставляться до доручення Зеленського почати продаж державного майна, а 20% вагаються з відповіддю.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниприватизацияФГИ