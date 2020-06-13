Відновлення міжнародних авіаперевезень: "Бориспіль" планує 15 рейсів в день

З 15 червня Україна відновлює міжнародні пасажирські авіаперевезення. Аеропорт "Бориспіль" планує здійснювати 15 рейсів на день.

Про це заявив директор "Борисполя" Павло Рябікін.

За його словами, великої кількості рейсів цього понеділка не буде.

"З понеділка в плані 15 регулярних рейсів, це згідно заяв компаній. Чи будуть вони виконуватися - сказати складно. Тому що компанії, які почали продаж квитків, бачать не дуже великий попит, і я не можу виключати того, що деякі компанії будуть скасовувати заплановані рейси", - зазначив Рябікін.

Він також розповів, що більшість запланованих рейсів - внутрішні.

"Основна маса - це внутрішні рейси. Присутня Британія, присутні європейські країни по заздалегідь заявленим рейсам, які мали раніше статус евакуаційних, там, де вже є продажі. По-моєму, Ліван вилітає, Оман. Тобто, це така розкидана географія польотів. І мова йде насамперед про рейси, на які продавалися заздалегідь квитки як на евакуаційні", - розповів Рябікін.

На даний момент МЗС України і Міністерство інфраструктури оновлюють і готують інформацію щодо країн, які входять у червону, жовту і зелену зону, в залежності від епідситуації в цих країнах.

"Нам доводиться ускладнювати наші процедури. З'являється три нових категорії громадян з різних країн ... Буде обмежений допуск проводжаючих і зустрічаючих в будівлю аеровокзалу, будуть використовуватися стійки реєстрації через одну, буде температурний скринінг на вході в термінал", - додав директор "Борисполя".

Нагадаємо, запуск міжнародних рейсів очікується з 15 числа, і вже стало відомо, які напрямки можуть відкритися для українців.