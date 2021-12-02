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Як виник новий штам коронавірусу "Омікрон": версії експертів

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Київ, Четвер 02 грудня 2021 13:18
Як виник новий штам коронавірусу "Омікрон": версії експертів Фото: як виник новий штам коронавірусу "Омікрон" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Експерти озвучили версії того, як виник новий штам коронавірусу "Омікрон". Він міг виникнути в організмі пацієнта з пригніченим імунітетом.

Про це йдеться в матеріалі "Штам "Омікрон". Чи небезпечна нова мутація вірусу і чого від неї чекати".

Професор Володимир Широбоков пояснив, що мутанти можуть зароджуватися в організмі людей, у яких знижена імунна реактивність. Сьогодні вважається так, що "Дельта" з'явився у людини з порушенням імунної відповіді.

"Ці люди не відповідають адекватно на антигенні подразнення - імунодефіцитні або імуносупресивні пацієнти. Я вважаю, що таке могло статися і у випадку з "Омікроном", - вважає він.

Вірусолог з Африканського науково-дослідного інституту охорони здоров'я Алекс Сігал допустив, що мутант "ховався" в людському організмі і накопичував мутації близько року. А потім він вийшов назовні, перейшов до того, хто контактував з його "носієм", і почав інфікувати інших.

Директор Інституту біохімії НАН, доктор біологічних наук Сергій Комісаренко каже, що як правило, мутації у вірусі, коли він знаходиться в людському організмі, відбуваються раз на 10-12 днів.

"Така кількість мутацій могла статися в організмі людини, який дуже довго був носієм вірусу і ніяк не міг його побороти. Це люди, які мають хронічні захворювання, з сильно пригніченою імунною системою. Наприклад, в Африці досить багато пацієнтів зі СНІД. Тому одна з пропозицій з приводу походження нового штаму полягає в тому, що він виник у людини зі СНІДом", - сказав академік.

Нагадаємо, у категорії варіантів, які "викликають занепокоєння" зараз п'ять штамів коронавірусу - "Альфа", "Бета", "Гамма", "Дельта" і "Омікрон".

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