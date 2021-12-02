Мутації коронавірусу: чи будуть нові штами

У категорії варіантів, які "викликають занепокоєння" зараз п'ять штамів коронавірусу - "Альфа", "Бета", "Гамма", "Дельта" і "Омікрон". Є ймовірність, що їх стане ще більше.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна професор Володимир Широбоков, йдеться в матеріалі " Штам "Омікрон". Чи небезпечна нова мутація вірусу та чого від неї чекати ".

Але не всі зміни, що відбуваються у вірусі, можуть йти йому на користь, іноді його система може "дати збій", уточнив він. Так само вважає і директор Інституту біохімії НАН, доктор біологічних наук Сергій Комісаренко. За його словами, так було з першим SARS-CoV, який з'явився в 2002 році. Його летальність була 11%, тобто в п'ять разів вище, ніж у нинішнього коронавірусу.

У підсумку сплеск першого SARS-CoV в 2004 році вдалося припинити. Однак, як вважають експерти, його молодший брат, SARS-CoV - 2 виявився більш пристосованим до виживання і зараження.

"Зрештою збудник і господар прагнуть пристосуватися один до одного - це займає тривалий час. Так само буде і для коронавірусів. Думаю, SARS-CoV-2 стане таким же, як і вірус грипу - сезонним. Ймовірно, нам доведеться реагувати на нього так само, як і на вірус грипу - щороку імунізуватися, тому що він продовжить мутувати і змінюватися, як і вірус грипу", - вважає Широбоков.