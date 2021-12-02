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Мутації коронавірусу: чи будуть нові штами

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Київ, Четвер 02 грудня 2021 12:53
Мутації коронавірусу: чи будуть нові штами Фото: чи будуть нові мутації коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

У категорії варіантів, які "викликають занепокоєння" зараз п'ять штамів коронавірусу - "Альфа", "Бета", "Гамма", "Дельта" і "Омікрон". Є ймовірність, що їх стане ще більше.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна професор Володимир Широбоков, йдеться в матеріалі "Штам "Омікрон". Чи небезпечна нова мутація вірусу та чого від неї чекати".

Але не всі зміни, що відбуваються у вірусі, можуть йти йому на користь, іноді його система може "дати збій", уточнив він. Так само вважає і директор Інституту біохімії НАН, доктор біологічних наук Сергій Комісаренко. За його словами, так було з першим SARS-CoV, який з'явився в 2002 році. Його летальність була 11%, тобто в п'ять разів вище, ніж у нинішнього коронавірусу.

У підсумку сплеск першого SARS-CoV в 2004 році вдалося припинити. Однак, як вважають експерти, його молодший брат, SARS-CoV - 2 виявився більш пристосованим до виживання і зараження.

"Зрештою збудник і господар прагнуть пристосуватися один до одного - це займає тривалий час. Так само буде і для коронавірусів. Думаю, SARS-CoV-2 стане таким же, як і вірус грипу - сезонним. Ймовірно, нам доведеться реагувати на нього так само, як і на вірус грипу - щороку імунізуватися, тому що він продовжить мутувати і змінюватися, як і вірус грипу", - вважає Широбоков.

Нагадаємо, у ВООЗ назвали причини появи нових варіантів COVID.

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