Можливе отруєння Навального може повпливати на відношення з Росією, - США

Фото: Роберт О'Брайен (jns.org)

Вашингтон стурбований станом Навального і стежить за ситуацією

Помічник президента США з нацбезпеки Роберт О'Брайен висловив стурбованість щодо стану опозиційного лідера Олексія Навального. Сполучені Штати можуть переглянути відносини з Російською Федерацією.

Про це повідомляє Reuters.

За його словами О'Брайена, якщо інформація про отруєння Навального підтвердиться, а також якщо з'ясується, що "за цим стоять росіяни" США врахують це, визначаючи свою політику стосовно Росії.

Також радник Дональда Трампа зазначив, що Навальний це надзвичайно смілива людина, політик, який протистоїть Путіну.

"Ми думаємо і молимося про нього і його сім'ю", - додав О'Брайен.

Нагадаємо, напередодні Навальний повертався в Москву з Томська. У польоті йому стало погано. Літак екстрено сів у Омську. Навального госпіталізували з можливим отруєнням.

Пізніше його речниця Ярмиш повідомила, що Навальний впав у кому.

Крім того, у Європейському союзі вимагають покарати винних в можливому отруєнні Навального.

Також у Литві висловили стурбованість щодо можливого отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Франція і Німеччина готові надати лікування і допомогу російському опозиціонеру Олексію Навальному.