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Можливо, горить нафтобаза: біля Донецька виникла велика пожежа

Автор: Дмитро Левицький

Окупаційні ЗМІ стверджують, що горить сміттєзвалище

У суботу, 25 липня, поблизу Донецька сталася масштабна пожежа. Місцеві жителі висувають різні версії, що саме може горіти біля міста.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, очевидці у соцмережах говорять, що може горіти місцеве звалище побутових відходів, яке знаходиться в Ясинуватій, або ж пожежа сталася в районі Григор'євських відвалів шлаку.

Також є версія, що пожежа сталася на нафтобазі поблизу водоканалу Макіївка-Гвардіївка.

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Ще одна версія, що горить місцеве сміттєзвалище поблизу об'їзної дороги.

При цьому сепаратистські ЗМІ говорять, що пожежа сталася ясинуватському сміттєвому полігоні.

На відеозаписах можна побачити велетенський стовп диму, який йде з місця пожежі.

Нагадаємо, нещодавно у Луганській області сталася лісова пожежа в результаті обстрілу з боку проросійських бойовиків; розрив снаряду спровокував загорання на території лісництва.

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