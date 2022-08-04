Можливо, причетні до ДРГ. У лісі під Києвом затримали групу чоловіків

У лісовій частині Бучанської громади Київської області затримали групу чоловіків із семи осіб. Правоохоронці підозрюють, що вони причетні до ДРГ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал стратегічних комунікацій ВСУ.
"Спеціальний підрозділ, виконуючи бойове завдання в лісовій частині Бучанської громади, відстежуючи диверсійно-розвідувальні групи ворога, затримали групу чоловіків, які не змогли пояснити, що вони роблять в заростях", - йдеться в повідомленні.
Правопорушники передані працівникам Служби безпеки України для встановлення їх намірів.
Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, можливо, причетного до діяльності ДРГ Росії. У телефоні затриманого знайшли підозрілі фотографії
Раньше у МВС попередили про можливі провокації з боку Білорусі. Йдеться про перекидання в Україну диверсійно-розвідувальних груп.