Можлива ескалація. Мер Чугуєва звернулася до жителів з важливим проханням

У зв'язку з можливою ескалацією ситуації в Чугуєві жителів міста закликають максимально обмежити пересування вулицями і триматися ближче до укриттів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Галини Мінаєвої.
Вона зазначила, що в останні дні ситуація з обстрілами міста помітно загострилася. На жаль, не обійшлося і без жертви серед городян.
"Керівництво Харківської обласної військової адміністрації, спираючись на дані з компетентних джерел, попереджає нас про можливу подальшу ескалацію ситуації. Ось чому я хочу звернутися до вас, шановні земляки, з наполегливим проханням максимально обмежити пересування вулицями в найближчі дні і триматися ближче до укриттів", - повідомила вона.
Нагадаємо, вчора російські окупаційні війська обстріляли місто Чугуїв з "ураганів". В результаті удару загинув місцевий житель, який виявився громадянином Росії.
Також у середу, 3 серпня, сили ППО збили над Харківською областю російську ракету. Її уламки впали в поле.
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