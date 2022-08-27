Можливий підпал. У Москві загорілося авто заступника начальника Генштабу, - ЗМІ

За інформацією видання, BMW X6 була припаркована у дворі будинку на Ленінградському шосе в момент, коли вона загорілася. В результаті пожежі багажник машини повністю вигорів.

При цьому в Baza уточнюють, що слідчі не виключають можливий підпал. У декількох метрах від авто помітили вигорілу траву і, за словами очевидців, недалеко від машини помітили "підозрілу дівчину".

Підозрювану вже затримали. За попередньою інформацією, вона облила бензином багажник авто Секретарєва і підпалила. Також зазначається, що жінка пояснила свій вчинок тим, що виступає проти "військової операції" в Україні.

Варто зауважити, що Секретарєв є працівником 8-го управління Генштабу. Воно відповідає за військову цензуру, а саме, стежить за тим, щоб в росЗМІ не з'являлися "неправильні" твердження про армію РФ.

Авто Секретарєва (t.me/bazabazon)

Оновлено 20:05

Російському виданню ТАСС у правоохоронних органах підтвердили інформацію про те, що дівчина у Москві облила бензином та підпалила машину співробітника Міноборони.