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Біля Запорізької АЕС виникла лісова пожежа. Що з радіаційним фоном

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Запорізька область, Середа 25 травня 2022 16:23
Біля Запорізької АЕС виникла лісова пожежа. Що з радіаційним фоном Фото: Запорізька АЕС (wikimedia.org)
Автор: Антон Федорців

Лісова пожежа виникла поруч із захопленою росіянами Запорізькою атомною електростанцією, але радіаційний фон суттєвих змін не зазнав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Нікополь. Оперативна інформація.

На вогонь і задимлення у районі Запорізької АЕС звернули увагу на іншому березі Дніпра – в Нікополі. Місцева влада заспокоїла містян, що безпосередньо станція не постраждала.

"Увага! За попередньою інформацією на протилежному боці водосховища виникла лісова пожежа, життю та здоров'ю мешканців міста нічого не загрожує, радіаційний фон в нормі", – йдеться в повідомленні.

Запорізька АЕС із початку березня перебуває під контролем російських військ. Під час штурму об'єкта окупанти обстріляли один із енергоблоків, але конструкція витримала, тож обійшлося без викиду радіації.

До слова, війська РФ завдали ракетного удару по Запоріжжю вранці 25 травня.

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