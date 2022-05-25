Біля Запорізької АЕС виникла лісова пожежа. Що з радіаційним фоном

Лісова пожежа виникла поруч із захопленою росіянами Запорізькою атомною електростанцією, але радіаційний фон суттєвих змін не зазнав.

На вогонь і задимлення у районі Запорізької АЕС звернули увагу на іншому березі Дніпра – в Нікополі. Місцева влада заспокоїла містян, що безпосередньо станція не постраждала.

"Увага! За попередньою інформацією на протилежному боці водосховища виникла лісова пожежа, життю та здоров'ю мешканців міста нічого не загрожує, радіаційний фон в нормі", – йдеться в повідомленні.

Запорізька АЕС із початку березня перебуває під контролем російських військ. Під час штурму об'єкта окупанти обстріляли один із енергоблоків, але конструкція витримала, тож обійшлося без викиду радіації.