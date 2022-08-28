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Біля Тернополя зійшли з рейок вагони. Низка поїздів затримається

Фото: кілька потягів затримаються в Києві через аварію під Тернополем (uz.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

У Тернопільській області на ділянці Підволочиськ - Максимівка зійшли з рейок вантажні вагони. В результаті затримаються кілька пасажирських поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Повідомляється, що через аварію змінюються маршрути та очікується затримка наступних поїздів:

  • №706 Перемишль - Київ (прямуватиме через Здолбунів);
  • №120 Львів - Запоріжжя (розвертається на Червоне);
  • № 55 Київ - Ясіня.

Зміни будуть й у графіку приміських поїздів: рейси № 6207/6208 прямуватимуть до/з Максимівки замість Підволочиська.

"Прохання до пасажирів з подальшими пересадками обов'язково сповістити про них провідників, ми скоординуємо процес далі. Всі об'їзні маршрути вже сплановані, так що всіх гарантовано довеземо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" планує відкрити три переходи з країнами ЄС.

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Укрзалізниця