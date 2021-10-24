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Біля студентського кампусу в США влаштували стрілянину. Є загиблий і поранені

Автор: Олександр Мороз

В американському штаті Дорджія біля студентського кампусу невідомі влаштували стрілянину. В результаті загинула одна особа і ще семеро отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Бюро розслідувань Джорджії.

Повідомляється, що стрілянина сталася на вечірці біля кампуса університету Форт-Веллі. В результаті загинула одна особа, яка не була студентом. Ще семеро людей отримали поранення, вони знаходяться в стабільному стані. Поліцейські звертаються до свідків за допомогою, щоб встановити тих, хто влаштував стрілянину.

Нагадаємо, раніше в Луїзіані сталася стрілянина на території Державного університету Гремблінгу, в результаті загинула щонайменше одна людина, ще кілька отримали поранення.

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