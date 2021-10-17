У США сталася стрілянина в університеті, є жертва і поранені

У штаті Луїзіана сталася стрілянина на території Державного університету Гремблінгу. В результаті інциденту загинула щонайменше одна людина, ще кілька отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

В університеті проходила зустріч випускників, коли сталося кілька пострілів.

Кілька людей отримали поранення, включаючи принаймні одного студента, якому на місці події була надана медична допомога у зв'язку з пораненнями, що не загрожують життю. Ще один потерпілий, який не є студентом, помер в результаті стрілянини.

"У момент інциденту в їдальні проходив захід, присвячений зустрічі випускників. Всі присутні сховалися на місці і були відпущені, як тільки поліція університету дала добро", - повідомив представник університету.

За його словами, стріляв на даний момент не встановлений. Поліція штату Луїзіана веде активне розслідування.