Біля Станиці Луганській сталася пожежа, постраждав рятувальник

Біля селища Станиця Луганська Луганської області сталася пожежа на лінії розмежування. Під час гасіння пожежі постраждав один рятувальник.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Біля селища під час гасіння пожежі сталася детонація невстановленого вибухового пристрою, в результаті чого отримав поранення старший прапорщик цивільного захисту командир відділення 24-ої державної пожежно-рятувальної частини.
Він був госпіталізований. У відомстві зазначають, що загрози його життю немає.
Разом з тим, голова райдержадміністрації Юрій Золкін повідомив, що пожежа біля Станиці Луганської триває.
Нагадаємо, 24 липня в Луганській області у Новоайдарському районі сталася пожежа.
Крім того, в Луганській області загорівся молодий ліс, існувала ймовірність евакуації жителів довколишнього села.
Додамо, що на початку липня у Новоайдарському районі виникла масштабна лісова пожежа, яка завдала збитків більше ніж на 450 млн гривень.