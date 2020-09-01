ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Біля Станиці Луганській сталася пожежа, постраждав рятувальник

Автор: РБК-Україна

Біля селища Станиця Луганська Луганської області сталася пожежа на лінії розмежування. Під час гасіння пожежі постраждав один рятувальник.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Біля селища під час гасіння пожежі сталася детонація невстановленого вибухового пристрою, в результаті чого отримав поранення старший прапорщик цивільного захисту командир відділення 24-ої державної пожежно-рятувальної частини.

Він був госпіталізований. У відомстві зазначають, що загрози його життю немає.

Популярні новини

Разом з тим, голова райдержадміністрації Юрій Золкін повідомив, що пожежа біля Станиці Луганської триває.

Нагадаємо, 24 липня в Луганській області у Новоайдарському районі сталася пожежа.

Крім того, в Луганській області загорівся молодий ліс, існувала ймовірність евакуації жителів довколишнього села.

Додамо, що на початку липня у Новоайдарському районі виникла масштабна лісова пожежа, яка завдала збитків більше ніж на 450 млн гривень.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЛуганськпожежаСтаница Луганская