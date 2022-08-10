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Біля штабу "Єдиної Росії" в Мелітополі прогримів вибух: що відомо

Фото: російські війська в окупованому Мелітополі (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У тимчасово окупованому Мелітополі вночі 10 серпня пролунав черговий вибух біля штабу "Єдиної Росії", де окупанти вели підготовку до так званого "референдуму".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "СтратКом ЗСУ".

"У тимчасово окупованому Мелітополі вночі пролунав черговий вибух біля штабу "Єдиної Росії", де йде підготовка до так званого "референдуму". Знову хтось покурив в невизначеному місці", - йдеться в повідомленні.

Фото: біля штабу "Єдиної Росії" в Мелітополі прогримів вибух (t.me/AFUStratCom)

Раніше ми писали, що в російському місті Єйськ, якій знаходиться навпроти Маріуполя через Азовське море, горить нафтосховище.

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МелітопольВибух